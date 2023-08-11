نمو إيرادات جلفار إلى 859.4 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2023، بزيادة بنسبة 2.5% على أساس سنوي (زيادة بنسبة 4.7% بالعملة الثابتة)، مع نمو قوي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي

بيع أكثر من 86 مليون وحدة مما يعكس تحسّن عمليات تسليم الوحدات، والزيادة القوية في حصة الشركة في الأسواق الرئيسية بما يعكس التنفيذ التجاري القوي

رأس الخيمة- الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأدوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

ورغم ظهور بعض التحديات في مناطق جغرافية محددة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، أعلنت جلفار عن إيرادات بقيمة 859.4 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2023، بزيادة بنسبة 2.5% (زيادة 4.7% بالعملة الثابتة) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (بلغت الإيرادات 838.5 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022) مدفوعةً بتحسّن المبيعات، والزيادة القوية والمستمرة في حصة الشركة في أسواقها الأساسية، حيث حققت مبيعات مجموعة "صيدليات بلانيت" التابعة للشركة نمواً بنسبة 7.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلةً زخماً ملحوظاً في قطاع التجزئة والتوزيع.

وشهدت جلفار خلال النصف الأوّل نمواً مزدوج الخانة في أسواق الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي نتيجة للتطوّرات الإيجابية المستمرة في الأسواق الرئيسية، مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت. وتم بيع أكثر من 86 مليون وحدة خلال النصف الأول، بزيادة ملحوظة مقارنة مع النصف الأول من عام 2022 حيث تم بيع 70 مليون وحدة، مما يعكس الزخم القوي للشركة في الأسواق الأساسية وقدرتها على التكيف مع التحديات الحاصلة في مجموعة من الأسواق المحددة والمنفصلة.

خلال النصف الأول، انخفض إجمالي الربح بنسبة 11.5% إلى 242.8 مليون درهم إماراتي مقارنة بإجمالي ربح بلغ 274.4 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022، كما سجلت جلفار خسائر تشغيلية بقيمة 15.2 مليون درهم إماراتي، بانخفاض مقارنة بالدخل التشغيلي البالغ 21.3 مليون درهم إماراتي الذي سجلته الشركة نفس الفترة من العام الماضي، مع صافي خسارة بقيمة 45.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023 نتيجة لزيادة تكاليف التمويل، بجانب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل أسواق معينة مثل العراق والسودان ومصر. وعند استثناء تأثير الأحداث غير المتكررة المرتبطة بانخفاض قيمة الذمم المدينة المتأخرة في لبنان، بلغ صافي الخسارة المُعدل 35.1 مليون درهم إماراتي.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين من العمليات المستمرة للمجموعة مستوى جيداً بقيمة 53.4 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2023، وبلغ هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 6.2% كنسبة مئوية من صافي المبيعات، مقارنة مع 84 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022.

وتعليقاً على النتائج، قال الشيخ صقر حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: "مع حفاظ جلفار على نمو الإيرادات خلال النصف الأول، تزداد ثقتنا بقدرتنا على مواصلة تعزيز الابتكار والتأثير الإيجابي لضمان حصول مرضانا في جميع الأسواق التي نعمل فيها على أدوية عالية الجودة. وفي إطار استراتيجيتنا المدروسة ونهجنا المبتكر، تظل أولويتنا الأساسية في جلفار توفير أفضل حلول الرعاية الصحية."

وقال السيّد باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار: "رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الكبيرة في المنطقة، تحلّت جلفار بمستوى متقدم من المرونة والقدرة على التكيّف وتعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية. ويظل التزامنا راسخاً بتعزيز محفظة منتجاتنا من خلال إطلاق منتجات جديدة مبتكرة تتماشى مع خارطة الطريق الاستراتيجية التي حددناها وبالاعتماد على قدراتنا التصنيعية المتطورة."

في المرحلة القادمة، ستكثف جلفار تركيزها على أولويات الأعمال الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز حصتها في السوق من خلال محفظتها الحالية ومنتجاتها الجديدة. ولدفع عجلة النمو على المدى البعيد، ستستمر جلفار في استكشاف الفرص لإقامة علاقات التعاون وإبرام شراكات جديدة، تزامناً مع إطلاق منتجات مبتكرة في مجالاتها العلاجية الأساسية لاستهداف المزيد من المرضى والمساهمة في مستقبل أكثر صحة لمجتمعات المنطقة.

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لمحة عن شركة الخليج للصناعات الدوائية- "جلفار"

تُعدّ شركة الخليج للصناعات الدوائية - "جلفار"، التي تأسست عام 1980 بتوجيه من سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي، أكبر شركة مُصنّعة للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعززت الشركة مكانتها الرائدة على مدار 4 عقود من خلال توفير حلول طبية وأدوية مبتكرة وعالية الجودة بأسعار مقبولة للعائلات في جميع أنحاء العالم. ويضمّ فريق عمل "جلفار" أكثر من 2500 شخص وتُوزّع الشركة مجموعة واسعة من المنتجات لأكثر من 50 دولة في خمس قارات حول العالم.

وتتمحور أعمال "جلفار" حول ثلاث وحداتٍ رئيسية تشمل حلول علاج مرض السكري، والأدوية العامة، وقسم المستهلكين "جلفار لايف". وتستهدف الحافظة الواسعة لمنتجات الشركة قطاعات علاجية رئيسية تتضمن أمراض المعدة وإدارة الألم والعناية بالجروح والمضادات الحيوية وأدوية علاج القلب والأوعية الدموية والاستقلاب. وتشغّل "جلفار" 13 منشأة صناعية حاصلة على اعتماد دولي في أفريقيا والشرق الأوسط. وفي عام 2012، غدت "جلفار" أحد أكبر منتجي الأنسولين عبر وحدة إنتاج التقنيات الحيوية الخاصة بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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