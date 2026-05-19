نما صافي أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "راميدا" المصرية، العاملة في تصنيع الأدوية، والمدرجة بالبورصة المصرية، خلال الربع الأول من العام الجاري 20% على أساس سنوي، بدعم نمو الإيرادات والصادرات واستقرار هامشي في مصروفات التمويل، وفق بيان للشركة الثلاثاء.

تأسست راميدا في عام 1986، وتنتج أكثر من 100 منتج دوائي، ومدرجة بالبورصة منذ 2019، وتصدر منتجاتها لعدة دول بينها: السعودية، والكويت، وليبيا، والعراق، والسودان، وسوريا، واليمن، والصومال.

تفاصيل أكثر

(وفق البيان)

- نما صافي الربح بنسبة 20% ليصل إلى 103 مليون جنيه (1.9 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2026.

- سجلت إيرادات الشركة خلال الفترة نحو 1.1 مليار جنيه بنمو 23% عن نفس الفترة من العام الماضي.

- ارتفعت صادرات الشركة إلى 78 مليون جنيه بنمو 40% عن الفترة المقارنة، بدعم نمو أحجام التصدير بنسب 71%. جاء النمو نتيجة استمرار تعافي سوق العراق – السوق التصديري الرئيسي للشركة – ومساهمات قوية من ليبيا واليمن، إضافة لدخول الشركة لأسواق جديدة بينها: أفغانستان والصومال.

- تعمل راميدا على تعزيز تواجدها في قطاعات الأمراض المزمنة والمنتجات الحرة التسعير، وتنفيذ خطط للنمو من خلال إطلاق المنتجات الجديدة والاستحواذات النوعية.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

