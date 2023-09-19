أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي ("برجيل" أو "المجموعة")، إحدى منصات الرعاية الصحية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز BURJEEL، رمز التعريف الدولي: AEE01119B224)، اليوم عن موافقة مجلس إدارتها على الدخول في اتفاقية استراتيجية مع أوراكل هيلث. وستشهد الاتفاقية اعتماد المجموعة لحل السجلات الطبية الإلكترونية من أوراكل هيلث، بهدف توفير خدمات سريرية محسّنة بشكل كبير، إضافةً إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية والمالية.

وفي إطار الاتفاقية، وافق مجلس إدارة برجيل على منح عقد خدمة بقيمة 125 مليون درهم إماراتي لشركة أوراكل هيلث من أجل إنشاء منصة السجلات الطبية الإلكترونية المتكاملة ومتعددة القنوات، والتي تتيح تكامل منظومة الخدمات السريرية الشاملة التابعة لبرجيل عبر شبكتها.

باعتبارها واحدة من أوائل مقدمي الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي الذين اعتمدوا حل السجلات الطبية الإلكترونية الجديد من أوراكل هيلث عبر البنية التحتية لسحابة أوراكل والتي تستخدم "سحابة أوراكل لمنطقة دبي" (Oracle Cloud Dubai Region)، وستتمكن برجيل من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها لخلق القيمة المتمثلة في تعزيز التميز التشغيلي من خلال التكنولوجيا مع تحسين النتائج السريرية وتجربة المرضى أيضاً.

وتعليقاً على هذا التعاون الجديد، قال الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: "يسرنا التعاون مع أوراكل هيلث واستخدام تقنياتها المتطورة في عملياتنا، حيث ستوفر لمقدمي الرعاية رؤية مبسطة وشاملة لبيانات المرضى من أجل تحسين قرارات الرعاية والنتائج الصحية. تتميز منظومة الرعاية الصحية الخاصة بنا بتبسيط تجربة المريض، مع تقليل وقت الانتظار وزيادة وقت تواجد الأطباء مع المريض. كما ستمكننا هذه الشراكة من اتخاذ خطوات كبيرة نحو تحسين سلامة المرضى من خلال ضمان توفر المعلومات الصحيحة لمرضانا في الوقت المناسب".

بفضل الأداء الفائق وتوفير قابلية التوسع والمزايا الأمنية المضمنة للسحابة، ستتمكن برجيل من تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، إضافة إلى تطوير أساليب تقديم الرعاية المستقبلية التي تتطلب تنسيق الرعاية في الوقت الفعلي وتبادل المعلومات بين مقدمي الخدمة والمرضى والمواقع المتعددة. وكذلك ستوفر هذه الفوائد للمجموعة فرصاً كبيرة لدمج محفظة منشآتها المتنامية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تواصل اتباع نهجها في النفقات الرأسمالية لتوسيع الشبكة.

وقال أكرم سامي دهيني، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة أوراكل هيلث: "نعمل من أجل مساعدة المستشفيات والأنظمة الصحية على مستوى العالم على تبني التكنولوجيا الرقمية والمفتوحة والمتصلة للتغلب على حل التحديات الأكثر تعقيداً التي يواجهونها".

وأضاف: "نواصل تعزيز عملياتنا في المنطقة بالتعاون مع برجيل القابضة، حيث نعمل على مساعدتها في تعزيز أنظمتها وتقنياتها لتلبية متطلباتها المستقبلية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، ورفع مستوى تجربة المرضى ومشاركتهم".

سيتم تنفيذ نظام السجلات الطبية الإلكترونية المحدّث والحل المتكامل من خلال برنامج منظّم مدته ثلاث سنوات، والذي سيشهد إطلاق النظام في مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل أبوظبي ومركز برجيل لجراحة اليوم الواحد خلال المرحلة التجريبية.

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نبذةٌ عن مجموعة برجيل القابضة

تم تأسيس مجموعة برجيل القابضة في عام 2007، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال شبكة أصولها التي تبلغ 64 مركزاً بما في ذلك 16 مستشفى و26مركزاً طبياً بالإضافة إلى الصيدليات والخدمات الصحية، توفر المجموعة أعلى مستويات الرعاية للمرضى في المنطقة. وتشمل العلامات التجارية التابعة لمجموعة برجيل القابضة مستشفيات برجيل ومستشفيات ميديور ومستشفيات إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومركز "تجميل". وتمتلك المجموعة 12 مرفقاً حاصلاً على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) ومجهزاً بـ 1660 سريراً للمرضى في عملياتها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. كما تمتلك المجموعة مرافق الرعاية الشاملة المخصصة لمرضى السرطان في الإمارات العربية المتحدة وهي من إحدى المنصات الرائدة في الدولة في تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل.

نبذة عن أوراكل

تقدم أوراكل مجموعات متكاملة من التطبيقات بالإضافة إلى بنية تحتية آمنة ومستقلة عبر سحابة أوراكل. لمزيد من المعلومات عن شركة أوراكل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ORCL)، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.Oracle.com.

العلامات التجارية

تعد Oracle وJava وMySQL وNetSuite علامات تجارية مسجلة لشركة أوراكل كوربوريشن. وقد كانت NetSuite أول شركة للخدمات السحابية والتي أطلقت حقبة جديدة من الحوسبة السحابية.