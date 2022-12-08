وقعت مجموعة مستشفيات كليوباترا المصرية، يوم الخميس مع صندوق حكومي اتفاقية تمتد لـ 15 عام لتأمين الرعاية الصحية لموظفي قطاع البترول في محافظة السويس المصرية.

وأضافت المجموعة أن الاتفاقية تعتبر التوسع الأول في شبكة مجموعة مستشفيات كليوباترا وخدماتها خارج القاهرة الكبرى وتندرج ضمن خطتها لبسط خدماتها على كافة الأراضي المصرية.

وستشمل الاتفاقية مع صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بقطاع البترول توفير الرعاية الصحية لأكثر من مليون مريض من موظفي قطاع البترول والمتقاعدين وأسرهم.

وتقع قناة السويس التي تطل على البحر الأحمر ضمن محافظة السويس. وتعتبر القناة من أهم ممرات الملاحة العالمية أما الصندوق فهو تابع لـ "الهيئة المصرية العامة للبترول" وأنشئ عام 1984 لمساعدة العاملين في قطاع البترول المصري على الحصول على قروض إسكان وخدمات اجتماعية أخرى.

ووفقا لموقعها الرسمي، تأسست مستشفيات كليوباترا في العام 2014 وأُدرجت في البورصة المصرية في العام 2016، وهي أكبر مجموعة مستشفيات خاصة في مصر من حيث عدد أسرة المستشفيات وعدد المستشفيات العاملة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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