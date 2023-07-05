قالت مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، ومقرها الإمارات، إنها منخرطة في مناقشات مع عدة أطراف بشأن استكشاف فرص لإعادة هيكلة الشركة وفصل أعمالها في منطقة الخليج عن أعمالها في الهند.

وتعد المجموعة التي تأسست في 1987، أحد أكبر مزودي خدمات الرعایة الصحیة الخاصة في دول مجلس التعاون الخلیجي والهند. حيث تدير عدد كبير من المستشفيات والعيادات والصيدليات في 7 دول.

وأوضحت المجموعة في بيان الأربعاء، إنها شاركت في "مناقشات مع العديد من الأطراف المحتملة، بما في ذلك فجر كابيتال"، مضيفة أن هذه المناقشات مستمرة.

وفجر كابيتال هي شركة خاصة لإدارة الاستثمارات تأسست عام 2009، ومقرها دبي، حسب بيانات موقعها الرسمي وحسابها على لينكد إن.

كانت رويترز نقلت عن مصدرين في مايو الماضي، أن مستثمرين في المجموعة يسعون لبيع نحو 30% من أعمال المجموعة في الهند مقابل 300 مليون دولار، قبل أن تنقل عن مصدرين مطلعين يوم الثلاثاء أن شركة الأسهم الخاصة فجر كابيتال تجري محادثات حصرية لشراء حصة أغلبية في أعمال أستر الخليجية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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