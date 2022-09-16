أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل أول إصابة بجدري القرود، لرجل يبلغ 29 عام، قادم من الخارج، لكنها لم تحدد البلد، وقالت إنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية الجمعة.

وقالت الوزارة، إنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وفق بروتوكولات الفحص والعزل والعلاج وتتبع أثر المخالطين.

وأعلنت عدة دول عربية، بينها السعودية والإمارات ومصر ولبنان، اكتشاف حالات إصابة بفيروس جدري القرود.

للمزيد: الصحة العالمية تجتمع بشأن جدري القرود.. ماذا نعرف عنه؟

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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