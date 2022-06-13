شددت الإمارات إجراءاتها الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات 100% خلال أسبوع وزيادة معدل دخول المستشفيات بشكل ملحوظ.

وخفضت السلطات مدة "المرور الأخضر" من تطبيق "الحصن" من 30 يوم الى 14 يوم فقط، بحسب ما قالته لجنة الطوارئ والأزمات في مؤتمر اليوم. ويترتب على هذا القرار إجبار الأفراد على إجراء فحص مخبري للكشف عن الفيروس كل أسبوعين ليتمكنوا من دخول المنشآت والدوائر الحكومية ومعظم المطاعم ومراكز التسوق في إمارة أبوظبي.

وقالت لجنة الطوارئ والأزمات في مؤتمر اليوم أن ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي ومخالفته تستوجب غرامة مالية تصل إلى 3000 ألف درهم.

تتزامن قرارات الإمارات اليوم مع تخفيف السعودية الإجراءات الاحترازية، وألغاء شرط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض الأماكن الأخرى.

وألغت شرط التطعيم والتحقق من تطبيق توكلنا قبل الدخول والمنشآت ووسائل النقل والفعاليات، كما مدت فترة اشتراط الحصول على الجرعة الثالثة إلى 8 أشهر بدل من 3 أشهر، وذلك للمواطنين المغادرين.

(إعداد: أماني رضوان وشيماء حفظي للتواصل:yasmine.saleh@lseg.com)

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