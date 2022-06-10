قليلة هي أسماء السيدات في عالم الطاقة، لكن السعودية شيلا الرويلي، حظيت بمكانة في أكبر منتج للنفط من خلال عملها في أرامكو السعودية لأكثر من 20 عام، قبل أن تصبح أول سيدة بمجلس إدارة البنك المركزي السعودي في 2022.

عُينت الرويلي عضو في مجلس إدارة المركزي السعودي، بعد موافقة الملك سلمان في 8 يونيو 2022، ضمن 5 أعضاء من غير موظفي الحكومة.

ويتكون مجلس إدارة المركزي، من رئيس (المحافظ) و نائبين للمحافظ إضافة لخمسة أعضاء معينين بأمر ملكي وتستمر مدة المجلس 7 سنوات قابلة للتجديد.

والمركزي السعودي أعلن باسمه الحالي في 2020 بدلا من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والتي أنشأت عام 1952 كبديل لأول نظام سعودي للنقد والذي أسس في 1928.

من هي شيلا الرويلي؟

وفقًا لموقع أرامكو لايف التابع لأرامكو ولدت شيلا ونشأت في السعودية، وحصلت على البكالوريوس من جامعة الملك فيصل وشهادتي ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1997 ومن كلية إم آي تي سلون للإدارة الأمريكية في 2018.

انضمت شيلا للعمل في أرامكو عام 1998 وشغلت مناصب في التجارة وإدارة الاستثمار وتمويل المشاريع مثل محلل مالي وأمينة صندوق ثم أصبحت رئيس إدارة المحافظ في 2008، وظلت مديرة لإدارة الاستثمار لمدة 10 سنوات حتى 2019، وفقا لحسابها على لينكد إن.

قادت عدد من المشروعات رفيعة المستوى، بما في ذلك إنشاء شركة وصاية للاستثمار، التابعة لأرامكو و المسؤولة عن استثمار صناديق التقاعد الخاصة والتي تولت قيادتها في 2019.

في 2021 فازت بلقب واحدة من 25 امرأة مؤثرة في الطاقة من هارت إنيرجي وهو برنامج يسلط الضوء على إنجازات النساء اللواتي تركن بصمتهن على الصعيد العالمي في مجال صناعة الطاقة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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