أعلنت شركة شلمبرجير ومقرها في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، أن شركة أرامكو السعودية -أكبر شركة نفط في العالم- منحتها عقد رئيسي لخدمات الحفر وإنشاء الآبار المتكاملة في مشروع حفر للغاز، بحسب بيان للشركة عبر موقعها الإلكتروني.

ولم يوضح البيان قيمة العقد.

وشلمبرجير هي شركة تعمل في مجال خدمات الطاقة خاصة النفط والغاز، وتقدم لشركات النفط مجموعة من الخدمات بما في ذلك التكنولوجيا وإدارة المشاريع وحلول المعلومات، ولديها خبرة في أكثر من 120 دولة، بحسب موقعها الإلكتروني وبلومبرغ.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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