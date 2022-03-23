أطلقت شركة شعاع كابيتال، صندوق شعاع فينتشر بارتنرز، بقيمة 250 مليون دولار- المتوافق مع الشريعة الإسلامية – ويركز على استثمارات الدين للشركات الناشئة، وفقا لبيان الشركة لسوق دبي المالي، يوم الأربعاء.



ووفقا للبيان، فإن الصندوق مصمم لدعم نمو قطاع التكنولوجيا والشركات القائمة عليه في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تبحث عن تمويل بديل لا يضطرها للتخلي عن الكثير من أسهمها.



ويشهد قطاع استثمارات الدين للشركات الناشئة نمو في دول مجلس التعاون، وارتفع أكثر من 4 أضعاف منذ 2020، وفقا للبيان.



وتأسست شعاع كابيتال وهي بنك استثمار في 1979، وهي مدرجة في سوق دبي المالي عام 2000، ويتبعها 7 شركات تابعة، وتعمل في أسواق السعودية ومصر والكويت.

حققت الشركة في 2021 صافي ربح 39.8 مليون درهم إماراتي (10.8 مليون دولار) منخفض من 179.8 مليون درهم (نحو 49 مليون دولار) في 2020.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)