وقعت شركة سُكنة المصرية الناشئة اتفاق مع نقابة الممثلين المصرية ستقدم بموجبه الشركة بشكل حصري خدمات تنظيم الجنازات للفنانين المصريين، بحسب بيان مشترك للشركة والنقابة يوم الثلاثاء.

وتقدم سكنة، التي تأسست عام 2020،، خدمات الجنائز الشاملة لحالات الوفاة وتسهل الإجراءات على عائلاتهم بما في ذلك استخراج تصريح الدفن، والأوراق الرسمية وتجهيز المتوفى وإعداد المقبرة ونقل المتوفى وحجز قاعات العزاء والنعي والصدقات الجارية وخدمة العودة إلى الوطن، والتخطيط المسبق للوفاة.

وتولت شركة سُكنة بالفعل تنظيم جنازات لفنانين مصريين توفوا منهم سمير صبري وسهير البابلي وعايدة عبد العزيز وجالا فهمي وزكي فطين عبد الوهاب، وفق البيان.

ووقعت الشركة شراكات مع أكثر من 20 مستشفى وشركة في القاهرة الكبرى، وتعاونت مع أكثر من 70 متعهد خدمة ونظمت أكثر من 3000 جنازة.

للمزيد: قصة إطلاق أول شركة لمراسم الجنازات في مصر



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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