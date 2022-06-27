وقعت شركة نحن للطاقة السعودية ( WE Energy) يوم الاثنين اتفاقية مع شركة اوفيسيني نيكولا جاليبرتي، للاستثمار في صناعة الحديد في السعودية.

وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية في تغريدة عن الشراكة ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الشراكة كحجم الاستثمار أو مدة الاتفاقية.

وانطلق المنتدى يوم الاثنين، بحضور وزير المالية السعودية محمد الجدعان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، لاستعراض الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في السياحة والثقافة، البنية التحتية والنقل، والطاقة المتجددة، بحسب ما غردت به وزارة الاستثمار السعودية.

ونحن الطاقة WE Energy هي شركة سعودية من القطاع الخاص وتعمل في قطاع النفط والغاز، وقبل أن يتولى العبد الكريم منصب الرئيس التنفيذي للشركة عمل في أرامكو لأكثر من 13 عام، بحسب حسابه على موقع لينكد إن.

وقال العبدالكريم، في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية يوم الاثنين على هامش المنتدى إن القطاعات لا سيما التكنولوجيا وخدمات التقنية وصناعتها محليا تتطلب "جهد كبير في بدايتها لذلك الأسهل والأفضل أن نجذب الاستثمارات الأجنبية".

وفي إطار رؤية المملكة 2030 تسعى المملكة إلى التحول إلى قوة صناعية من خلال جذب الاستثمارات ورفع مساهمة القطاع الخاص.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا