أسست شركة نادي الهلال الاستثمارية المملوكة لنادي الهلال الرياضي وشركة جاهز لتقنية نظم المعلومات السعودية شركة لإطلاق تطبيق تجارة إلكترونية، بحسب إفصاح من جاهز لبورصة السعودية (تداول).

وبحسب الإفصاح، يبلغ رأس مال الشركة الجديدة 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار) موزع بواقع 51% لجاهز و49% للهلال.

ومن المتوقع أن يبدأ "التطبيق الأزرق" أو"متجر بلو" نشاطه بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة.

ولم يذكر الإفصاح تفاصيل عن هذا التطبيق.

(إعداد: أماني رضوان ، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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