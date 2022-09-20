وقعت شركة رواد الهندسة الحديثة - إحدى الشركات التابعة لسويدى اليكتريك والمملوكة لها بنسبة 51%، عقد بنحو 418 مليون جنيه ( 21.5 مليون دولار) لبناء مباني في مصنع جديد تابع لشركة "ايبيكو" للأدوية المصرية، وفقا لبيانين منفصلين للسويدي وايبيكو.

وقالت السويدي، في بيان لبورصة مصر يوم الثلاثاء، إنه سيتم تنفيذ العقد خلال 13 شهر.

ووفقا لبيان من ايبيكو للبورصة، تقدر استثمارات المصنع كلها بنحو 2 مليار جنيه ( نحو 103 مليون دولار).

وايبيكو، تأسست في 1980 ومدرجة في البورصة منذ 1995، ولديها مصنعين، وتنتج أكثر من 400 مستحضر صيدلي وتصدر إلى 70 دولة بما يمثل 23% من إجمالي صادرات الأدوية المصرية، وفقا لبيانات الشركة، بحسب بيان الشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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