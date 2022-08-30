توصلت شركة منازل للتطوير العقاري (مصر) -التابعة بشكل غير مباشر لمجموعة منازل القابضة الكويتية- لاتفاق مع شركة لاند مارك للتنمية العقارية المصرية لمبادلة استثمار لها في مشروع بمصر بآخر.

وقالت منازل القابضة، في بيان لبورصة الكويت يوم الثلاثاء، إنه بموجب الاتفاق ستستبدل شركة منازل للتطوير العقاري استثمارها بقيمة 125 مليون جنيه مصري (6.5 مليون دولار) في مشروع زويا العقاري بالساحل الشمالي، بمساحة إدارية في مشروع "وان ناينتي" التجاري الواقع في منطقة التجمع الخامس بنفس القيمة.

وكانت منازل القابضة قالت، في إفصاح لبورصة الكويت يوم 3 أغسطس الجاري، إن شركة منازل للتطوير العقاري بدأت مفاوضات مع شركة لاند مارك للتنمية العقارية للتخارج من استثمارها في مشروع زويا بالساحل الشمالي.

وتطور شركة لاند مارك كل من مشروع زويا بالساحل الشمالي، ومشروع وان ناينتي بالتجمع الخامس.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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