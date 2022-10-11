أطلقت "الصكوك الوطنية"، شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة والمملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، برنامج تقاعد للمقيمين يحمل اسم "برنامج التقاعد الذهبي"، بحسب بيان صادر عن الشركة يوم الثلاثاء.



وقال قاسم العلي الرئيس التنفيذي للشركة: "اليوم، تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 8 ملايين مقيم. ومن خلال هذه المبادرة الأولى من نوعها والمصممة خصيصاً للقطاع الخاص، نهدف إلى تمكين المقيمين من الاستثمار في مستقبلهم"، وفق البيان.

ماذا نعرف عن برنامج التقاعد الذهبي؟

(بحسب البيان)

يستهدف البرنامج -وهو الأول من نوعه في الإمارات- الوافدين ويستهدف استثمار مدخراتهم في الاقتصاد المحلي ومساعدتهم على التخطيط للتقاعد.

يُمكن للموظفين المساهمة بمبلغ بسيط يصل إلى 100 درهم شهريا وتحقيق الأرباح من المبلغ الذي تم ادخاره.

يؤهل الموظفين للمشاركة في برنامج المكافآت الخاص بالصكوك الوطنية والذي تبلغ قيمته 35 مليون درهم، وهو برنامج مكافآت يعتمد على منح جوائز للفائزين من المدخرين في عملية سحب.

يحق للموظفين أن يصبحوا مؤهلين للحصول على تأمين تكافلي على الحياة تقدمه الشركات المحلية.

يتيح هذا النظام للشركات الاستثمار في مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بموظفيها حتى يتمكنوا من الاستفادة من عوائد إضافية على مكافآتهم، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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