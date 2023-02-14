

تخارجت المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة "أوكيو" العُمانية الحكومية، من شركة لتكوير الحديد لصالح الشريك الأجنبي شركة فالي العالمية ومقرها البرازيل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية الثلاثاء.

ووفقا للوكالة، باعت شركة أوكيو، كامل حصتها البالغة 30% من شركة فالي عُمان لتكوير خام الحديد، لصالح شركة فالي، لتصبح فالي عُمان شركة أجنبية بالكامل، فيما لم تذكر قيمة الصفقة.

وتكوير الحديد، هي عملية صناعية لتحويل خام الحديد المستخرج من الأرض، لمنتج وسيط يدخل في صناعة الصلب.

تسعى سلطنة عُمان المُصدرة للغاز الطبيعي لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتخطط للتخارج من استثمارات لصالح القطاع الخاص، وأعلن جهاز الاستثمار العُماني، الذي يدير أصول الحكومة، العام الماضي، جاهزيته لطرح وحدتين تابعتين لأوكيو في بورصة مسقط.

وقال طلال بن حامد العوفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، حسبما نقلته الوكالة، إن الصفقة "تأتي تماشيا مع توجهات جهاز الاستثمار العُماني وتنفيذا لاستراتيجة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال بيع حصص مملوكة لها في شركات أخرى".



ماذا نعرف عن الشركة؟

(وفقا للوكالة)

- تأسست شركة فالي في عُمان عام 2007 بشراكة بين الشركتين أوكيو وفالي.

- لدى الشركة مصنع لتكوير خام الحديد تزيد طاقته الإنتاجية عن 9 ملايين طن، ومركز توزيع بطاقة 40 مليون طن.

- يُتوقع اكتمال عملية نقل ملكية حصة أوكيو في الربع الثاني من 2023.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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