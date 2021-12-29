اختارت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الحكومية، المطور العقاري ماونتن فيو لتنفيذ مشروع ضخم شرق القاهرة، في أحدث خطوة تتخذها شركات القطاع العام لاستغلال الأراضي الغير مستخدمة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتبلغ الإيرادات المتوقعة لمشروع هليوبارك نحو 397 مليار جنيه (25.2 مليار دولار)، وفقا لبيان الشركة، مايجعله واحدًا من أكبر تلك الشراكات في مصر.

ويقع المشروع على مساحة 1695 فدان (7.1 مليون متر مربع)، ويستغل نحو 40% من الأراضي غير المستغلة لدى الشركة، ضمن خطة استراتيجية تسعى لتطبيقها بحلول 2025.

وأرتفع سهم شركة مصر الجديد للإسكان حوالي 11% خلال العام لُيتداول حول مستوى 6.81 جنيه.

وكانت شركتي حسن علام وماجد الفطيم قد تقدما للمشروع لكن لم يتم اختيارهما.

ويتم تطوير المشروع بنظام المشاركة في الإيرادات، وتبلغ نسبة شركة مصر الجديدة للإسكان 30% بحد أدنى مضمون 80 مليار جنيه تقريبا (5.1 مليار دولار). وتمتد فترة تطوير المشروع 15 عامًا ومدة تحصيل العوائد من 23 إلى 25 عامًا، وفقا للبيان.

وحسب مذكرة بحثية لشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، تمتلك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير حوالي 17.7 مليون متر مربع من الأراضي غير المستغلة، بينها 10.6 مليون متر مربع بمدينة هليوبوليس الجديدة و7.1 مليون متر مربع بهليوبارك.



وتقع أرض هليوبارك شرق القاهرة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.



وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، هي شركة عامة تأسست في 1906، وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير الحكومية أكثر من 72% من رأس مالها.



أما ماونتن فيو فقد تأسست في 2005 وتعمل في 10 مشاريع في جميع أنحاء مصر ، بينها شرق وغرب القاهرة وساحل البحر الأحمر والساحل الشمالي.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وتركز بشكل أساسي على القصص التحليلية، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

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