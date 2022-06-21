وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتية ومؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية اتفاق لتمويل مشروع صحي بقيمة 540 مليون درهم إماراتي (147 مليون دولار) في غانا.

ويتضمن المشروع بناء 4 مستشفيات وأول مرفق تخزين طبي مركزي في غانا، لتلبية متطلبات الرعاية الصحية المتزايدة في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) يوم الثلاثاء.

وبموجب الاتفاق، ستوفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بالاشتراك مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية التسهيلات المالية التي يقدمها بنك الخصم الإسرائيلي إلى وزارة المالية في غانا، والتي ستُدفع لشركة التنمية والبناء الإسرائيلية لبناء المستشفيات في غانا.

وهذا الاتفاق هو أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بين الإمارات وإسرائيل منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020، وفق الوكالة.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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