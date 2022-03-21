تنوي الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" الاستحواذ على 31.7% في "جرين دوم للاستثمارات" وهو صندوق استثمار إماراتي، بحسب بيان من الشركة السعودية على تداول.

وقد وافق مجلس إدارة الشركة على الاستحواذ اليوم ولكنه لا يزال ينتظر موافقة المساهمين.

وتأسست الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) في عام 1988 وتم إدراجها في سوق الأسهم السعودي "تداول" في عام 2003 عند إنشاءه.

وتقوم سيسكو باستثمارات تشغيلية في 3 قطاعات رئيسية بينها الموانئ ومحطات الحاويات، وتطوير الخدمات اللوجستية والصناعية والمناطق الحرة وإعادة التصدير، ومحطات تحلية المياه وتوزيعها، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وشركة جرين دوم للاستثمارات المحدودة، هي صندوق استثمار مقره دبي، ويركز على الاستثمار في شركات الخدمات اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لبيان الشركة على تداول.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)