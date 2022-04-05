قالت مجموعة سيتي غروب المصرفية الأمريكية، في بيان يوم الاثنين، إنها وافقت على بيع أعمالها المصرفية الاستهلاكية في البحرين إلى البنك الأهلي المتحد، ويشمل ذلك الخدمات المصرفية للأفراد وبطاقات الائتمان وأنشطة التمويل بدون ضمانات في البحرين لكنها لا تشمل أعمال الشركات.

ولم يكشف البيان عن قيمة الصفقة، لكن المجموعة قالت إنه من المتوقع إتمامها في النصف الثاني من عام 2022.

وتأتي الصفقة في إطار تخارج سيتي جروب من 13 سوق في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)