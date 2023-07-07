ارتفعت إيرادات السياحة في تونس في النصف الأول من 2023 بنسبة 54.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.221 مليار دينار ( 719 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي، يوم الجمعة.

كانت إيرادات السياحة قد سجلت 1.438 مليار دينار في النصف الأول من 2022.

وتعطل اتفاق نهائي لتونس - المُثقلة بالديون والتي تعاني من أزمة سيولة - مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار مدته 48 شهر، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق، لكنها توصلت الشهر الماضي لإطار عمل مع البنك الدولي سيتيح لها مخصصات تتراوح بين 400 - 500 مليون دولار سنويا لمدة 5 سنوات.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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