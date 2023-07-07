يستهدف المغرب استقطاب 2.8 مليون سائح في صيف 2023 مع ارتفاع عدد السياح الوافدين للمغرب إلى 5.1 مليون سائح خلال الفترة بين يناير ومايو الماضيين بزيادة 20% مقارنة بنفس الفترة من 2019 قبل انتشار فيروس كوفيد-19، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المغربية الخميس عن وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور.

ويعاني البلد الواقع في شمال إفريقيا من تفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع التضخم لمستويات قياسية، فيما يأمل في إنعاش القطاع السياحي الذي عانى على غرار باقي بلدان العالم من ركود بسبب جائحة كورونا.

ووفق ما نقلته الوكالة عن تصريحات الوزيرة، ارتفعت الإيرادات السياحية في المغرب خلال الفترة من يناير لمايو 2023 ب42% مقارنة مع نفس الفترة في 2019 وبلغ حجمها 41 مليار درهم أو ما يعادل 4.2 مليار دولار.

وفي مارس الماضي، أطلق المغرب خارطة طريق لقطاع السياحة للفترة من 2023 إلى 2026 باعتمادات تصل إلى 6.1 مليار درهم، بهدف استقطاب نحو 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026 وهو ما سيمكن من توفير 200 ألف فرصة عمل في السياحة بشكل مباشر وغير مباشر.

ويستهدف المغرب تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 120 مليار درهم بحلول العام 2026، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية في مارس الماضي عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

2022

وقد ارتفعت الإيرادات السياحية في المغرب العام الماضي بنسبة 19% مقارنة مع العام 2019 إلى 94 مليار درهم أو ما يعادل 9.6 مليار دولار، بحسب الوزيرة.

وسجل عدد السياح الوافدين على المغرب خلال العام الماضي نحو 11 مليون سائح، أي ما يعادل استرجاع نحو 84 % من أعداد السياح في عام 2019، وفق عمور.

وبلغ حجم الاستثمارات السياحية في المغرب خلال العام الماضي 8.9 مليار درهم، كما تم إنشاء 109 وحدة فندقية جديدة خلال العام، وفق الوزيرة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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