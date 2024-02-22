تستهدف مجموعة هيلتون العالمية للفنادق مضاعفة عدد فنادقها وطاقتها الاستيعابية في مصر بحلول عام 2028، وفق ما قاله أحمد الهادي مدير عام وكبير مديري العمليات بفنادق هيلتون مصر في تصريحات لزاوية عربي.

وتدير مجموعة هيلتون حاليا في مصر 14 فندق و5,800 غرفة فندقية، من خلال أربع علامات تجارية تحت إدارتها هي هيلتون، ودبل تري، والكونراد، وتم إضافة العلامة الرابعة وهي والدورف أستوريا.

وفي ظل سعي مصر لمضاعفة عدد السائحين الوافدين إليها ليبلغ 30 مليون سائح بحلول عام 2028، تكثف شركات عاملة في قطاع الضيافة جهودها لرفع طاقتها الاستيعابية من الغرف الفندقية في مختلف المناطق بمصر.

وقال الهادي، في تصريحاته، إن المجموعة تستهدف وصول عدد الفنادق التي تديرها في مصر إلى 30 فندق بحلول عام 2028، بالتوازي مع مستهدفات الدولة لقطاع السياحة للعام نفسه.

وأضاف أن هيلتون ستفتتح فندقين جديدين لها خلال العام الجاري (2024) أحدهما في منطقة المعادي يطل على النيل وهو هيلتون نايل المعادي، وآخر يتبع علامة دبل تري في الجونة.

ومستقبلا، قال الهادي إن هيلتون ستفتتح فندق في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر في عام 2027، سيضم 120 غرفة فندقية.

وتابع أن هيلتون تعمل حاليا على فندق آخر بجوار المتحف المصري الكبير سيتم افتتاحه أيضا في 2027.

وسجل عدد السائحين الوافدين على مصر خلال عام 2023 رقم قياسي بلغ 14.906 مليون سائح، وهو أقل مما كانت تتوقعه البلد، لكنه أتى في ظل تحديات واجهها قطاع السياحة في الربع الأخير من العام بسبب الأوضاع الجيوسياسية ممثلة في حرب غزة المندلعة منذ أكتوبر الماضي.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبار اقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا