تراجعت صافي خسائر الشركة المصرية للمنتجعات السياحية - العائدة على مالكي الشركة - في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي بنسبة 88.6% إلى 5.37 مليون جنيه (173,795 دولار) مقابل 47 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيان من الشركة للبورصة المصرية الاثنين.

وتعمل الشركة التي تأتي من القطاع الخاص والمسجلة في البورصة منذ تأسيسها في عام 1995، في مجال التطوير العقاري والسياحي.

ولديها عدة مشروعات عقارية في منطقة سهل حشيش على ساحل البحر الأحمر شرق مصر، كما أن لديها محفظة كبيرة من الأراضي. وتعاني الشركة منذ عدة سنوات من مشاكل بسبب نزاعات قضائية حول أراضي وكذلك مرت بتغييرات إدارية وفي استراتيجية الشركة من بيع أراضي إلى التطوير.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 37.64 مليون جنيه مقابل 24.43 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا