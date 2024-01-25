ارتفع عدد السائحين الوافدين على المغرب خلال عام 2023 إلى 14.5 مليون سائح بزيادة قدرت بنحو 34%، وفق بيانات لوزارة السياحة المغربية يوم الخميس.

"2023، سنة استثنائية! أنا فخورة للغاية بالإعلان عن الرقم القياسي الجديد في السياحة: 14.5 مليون. هذا الإنجاز يمنحنا دفعة كبيرة لتعزيز الجهود وتحقيق نتائج أكبر لبلدنا،" وفق ما كتبته وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك.

ويعاني المغرب - الذي تعرض مؤخرا لزلزال هو الأقوى منذ نحو قرن خلف آلاف القتلى والجرحى - من تفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع التضخم لمستويات قياسية، فيما يأمل في إنعاش القطاع السياحي الذي عانى على غرار باقي بلدان العالم من ركود بسبب جائحة كورونا.

وفي مارس الماضي، أطلق المغرب خارطة طريق لقطاع السياحة للفترة من 2023 إلى 2026 باعتمادات تصل إلى 6.1 مليار درهم، بهدف استقطاب نحو 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026 وهو ما سيمكن من توفير 200 ألف فرصة عمل في السياحة بشكل مباشر وغير مباشر.

ويستهدف المغرب تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 120 مليار درهم بحلول العام 2026، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية في مارس الماضي عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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