أوقفت شركة الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إلى 18 وجهة لإفساح المجال في مطار حمد الدولي لخطوط الطيران الأخرى التي تنقل المشجعين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات نقلتها رويترز الثلاثاء، إن الأولوية الآن هي لاستيعاب مئات الرحلات التي ستهبط بقطر حاملة مشجعي كأس العالم من أجل البطولة.

وتتوقع قطر، التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، استقبال 500 رحلة يوميا إضافة لمئات الرحلات الجوية المستأجرة والطائرات الخاصة.

وقال الباكر: "أولويتنا ليست شبكة الخطوط الجوية القطرية ولكن إتاحة الوصول إلى جميع الدول المشاركة (في كأس العالم) وجلب أعداد كبيرة من الركاب" إلى قطر.

ويتوقع أن يصل عدد زوار قطر إلى 1.2 مليون خلال البطولة التي تشارك في 32 دولة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا