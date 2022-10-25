تعتزم شركة البحر الأحمر الدولية السعودية، المملوكة للصندوق السيادي السعودي، التوسع في مشروعاتها، مدعومة بتمويلها من الصندوق، حيث تعتزم افتتاح 16 منتجع سياحي خلال العامين المقبلين.

وأدلى رئيس الشركة جون باغانو، بتصريحات في لقاء مع قناة العربية السعودية، الثلاثاء، على هامش انطلاق أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وهو منتدى استثماري ضخم.

قال باغانو، إن الشركة تأمل في التوسع خارج المملكة: "بالتأكيد هذا طموحنا لدينا كثير من الخيارات، وكما قلت نحن بصدد عشرات المشاريع"، مضيفا أن تمويل الشركة يأتي من الصندوق السيادي السعودي لذلك "لا يوجد ما يعيقنا عن تحقيق طموحنا سواء إقليميا أو دوليا أو في أنحاء العالم".

وأضاف أن الشركة ستفتتح 3 منتجعات سياحية خلال العام المقبل و13 منتجع في 2024، فيما يبلغ إجمالي فنادق الشركة المستهدف بنائها حاليا 60 فندق.

وشركة البحر الأحمر الدولية هي شركة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) تقود تنفيذ مشروع البحر الأحمر السياحي على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع بالساحل الغربي للمملكة، ليضم فنادق ووحدات سكنية ومناطق ترفيهية تعتمد تماما على الطاقة المتجددة.

خط طيران جديد

وتستهدف المملكة التوسع في القطاع السياحي، ضمن خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، في تصريحات للعربية أيضا على هامش المبادرة، إنه من المقرر افتتاح 12 ألف غرفة فندقية في المملكة العام الجاري، وأن السعودية لديها خيارات سياحية متنوعة.

وقال أيضا أن "إضافة ناقل وطني جديد في السعودية مهم جدا، سيرفع من ربط السعودية بأهم المدن المصدرة للسياحة في العالم، ويرفع أيضا معدلات الوصول إلى المدن السعودية ويزيد من رغبة السياح في زيارة المملكة".

وكانت وكالتا رويترز وبلومبرغ نقلتا عن مصادر هذا الأسبوع، أن السعودية تتفاوض مع شركتي ايرباص وبوينغ لشراء طائرات ضمن خطة إطلاق شركة طيران جديدة تحت اسم RIA من خلال الصندوق السيادي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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