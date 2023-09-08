تستهدف السعودية من 10 إلى 12 مليون زائر خلال النسخة الرابعة من موسم الرياض - وهو مهرجان ترفيهي يضم حفلات غنائية سينطلق في 28 أكتوبر القادم - وفق ما أورده موقع الشرق للأخبار السعودي الخميس عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.

وتسعى المملكة، في إطار خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط، وهي أساس رؤية 2030، إلى زيادة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى ما يزيد عن 10%، وجذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030.

وقال آل الشيخ "الزوار احنا متوقعين من 10 إلى 12 مليون هذه السنة، ونستهدف أكثر من مليون سائح من خارج المملكة".

وحققت السعودية نحو 40% من العوائد المتوقعة من هذا الموسم قبل بدايته عن طريق صفقات الرعايات، حسب آل الشيخ.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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