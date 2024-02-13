تعتزم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية، المملوكة لمجموعة بيت الخبرة القابضة المصرية، إنشاء فندق جديد "رويال بيتش" في منطقة مكادي على ساحل البحر الأحمر، بحسب ما قاله نائب رئيس المجموعة محمد خالد عبد الله لـ "زاوية عربي" على هامش المعرض الدولي للسياحة "فيتور" 2024 الذي انعقد الشهر الماضي بإسبانيا.

وتأسست أورينت تورز للسياحة -واحدة من شركات بيت الخبرة القابضة المصرية المملوكة لخالد عبد الله-عام 1990 وتمتلك عدة فنادق منها فندق ستيلا مكادي بيتش، وستيلا مكادي جاردنز، في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

" التصاميم اتعملت وبتعتمد وحنبدأ البنى (البناء) خلال 6 أشهر"، حسب عبد الله.

وتوقع نائب رئيس المجموعة افتتاح الفندق، الذي تتراوح تكلفته بين 700 مليون جنيه ومليار جنيه، خلال النصف الثاني من 2025.

وسيضم الفندق الجديد حوالي 200 غرفة فندقية (جناح) ذات خمس نجوم، بحسب عبد الله.

وشهدت مصر رقم قياسي في عدد السائحين خلال العام الماضي ورغم توقعات بأن تتأثر السياحة في بلدان مجاورة في المنطقة من بينها مصر بسبب الحرب القائمة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لم تعدل مصر مستهدفاتها لعدد السائحين خلال عام 2023، البالغ 15 مليون سائح.

(إعداد: صفية منير، تحرير: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا