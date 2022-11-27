قالت شركة مجموعة سيرا القابضة "سيرا" السعودية، إنها أكملت دراسة إمكانية طرح الشركة التابعة لها لومي للتأجير للاكتتاب العام الذي سيؤدي إلى فك الاندماج بين الشركتين.

وأضافت في بيان للبورصة السعودية تداول يوم الأحد، إن "الطرح العام الأولي المقترح سيشكل فكا للاندماج...وبالتالي فهو يخضع لموافقة مساهمي سيرا".

وخلال اجتماع يوم 21 نوفمبر، وافق مجلس إدارة سيرا على فك الاندماج.

وستدعو سيرا مساهميها بشكل منفصل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للتصويت على فك الاندماج كما ستصدر تعميم للمساهمين يحتوي على المزيد من المعلومات حول هذه العملية، لكنها لم تعلن عن موعد الاجتماع.

وسيرا، تأسست عام 1979 وتعمل في مجال السفر والسياحة، وخدمات النقل وبيع التذاكر، ومدرجة بالبورصة منذ 2012.

وكانت الشركة قد أعلنت في 23 مارس من هذا العام عن قيامها بدراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركة لومي للتأجير وإدراج أسهم الشركة في تداول.

لومي هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة سيرا ويقع مركزها الرئيسي في الرياض وتعمل في مجال تقديم خدمات تأجير السيارات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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