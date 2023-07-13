تدرس شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية المصرية مشاركة شركة إعمار اليكس للاستثمار العقاري المصرية في إقامة مشروع سياحي لها بمنطقة العلمين المصرية بإجمالي تكاليف تقدر بمليار جنيه مصري (32.4 مليون دولار).

ووفق افصاح لرمكو الخميس على البورصة المصرية، سيتم البدء والتفاوض لدراسة المشاركة في المشروع في منطقة العلمين بالساحل الشمالي الغربي لمصر.

وتسعى مصر، في ظل أزمة شح للسيولة الدولارية لديها، إلى زيادة عدد السياح وتنشيط السياحة، التي تعتبر أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة التي تحتاجها الدولة لتمويل نفقاتها.

ومدينة العلمين الجديدة، التي دشنها الرئيس المصري عام 2018، مقامة على مساحة 48 ألف فدان، وتستهدف جذب 4 مليون نسمة، وتضم فنادق وأبراج ومناطق صناعية ولوجيستية.

وتتوقع الشركة اكتمال المشروع، الذي سيكون على مساحة 29.4 فدان، خلال 3 سنوات بإجمالي مبيعات قدرت بـ 1.5 مليار جنيه.

وتعمل "شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية"، التي تأسست في 1995، في إقامة وتشغيل وإدارة القرى السياحية وهي مسجلة في البورصة المصرية. فيما تعمل إعمار اليكس وهي شركة مساهمة مصرية تأسست في 2008، في إنشاء وتشييد المشروعات العقارية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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