أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الاثنين، عن تطوير جزيرة "سندالة"، كأولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال ولي العهد: "ستكون سندالة أول وجهة بحرية فاخرة ونوادي اليخوت على البحر الأحمر في نيوم، كما ستكون بوابة للسياحة العالمية في البحر الأحمر".

ونيوم هي مدينة تحت الإنشاء للأعمال على البحر الأحمر ومن المفترض أن تستخدم تقنيات متطورة، وهي في القلب من رؤية ولي العهد محمد بن سلمان لتغيير وجه السعودية وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط بحلول عام 2030، لكن ورغم ضخامة المشروع لم يتمكن من جذب مستثمرين أجانب كبار حتى الآن.

وفي مارس الماضي أطلق ولي العهد، "تروجينا" الوجهة السياحة الجبلية في نيوم، لممارسة التزلج على الجليد، وكذلك أعلن إنشاء "أوكساچون"، وهي مدينة صناعية في نيوم.



ما نعرفه عن سندالة؟

(وفقا للوكالة الرسمية)

- تقع جزيرة "سندالة" في البحر الأحمر على مساحة تقارب 840 ألف متر مربع

- يتوقع أن تبدأ في استقبال الزوار مطلع 2024

- ستوفر 413 غرفة فندقية و 333 شقة فندقية وملاعب جولف

- سيخلق المشروع 3500 وظيفة

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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