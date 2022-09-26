

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية بوابة إلكترونية موحدة لخدمات العمرة والزيارات السياحية وهي "منصة نسك" بهدف تيسير الإجراءات بحسب بيان الإثنين.



وتتيح المنصة الإلكترونية خدمات إصدار تأشيرة الدخول والتصاريح اللازمة، وحجز برامج العمرة والزيارة، والرحلات للمواقع التاريخية والأثرية بالمملكة.



وفي أغسطس الماضي، أتاحت السعودية تأدية العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات بما في ذلك القادمين بغرض السياحة والزيارة، بالإضافة للقادمين للمملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الشنغن بحسب بيان لوزارة الحج والعمرة.

وتسعى السعودية لجذب المزيد من السياح إليها لتنويع مصادر دخلها المعتمد على النفط.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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