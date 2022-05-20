وقعت شركة سوناطراك الجزائرية اتفاق مع المجمع الصيني CNTIC / LPEC، لإنتاج مواد كيميائية تدخل في صناعة البتروكيماويات، بقيمة تعادل 76 مليار دينار ( 521.5 مليون دولار) وفقا لبيان من الشركة يوم الخميس.

تبلغ مدة المشروع 36 شهر، وسيتم تمويل 70% منه من البنك الوطني الجزائري - وهو أول بنك تجاري وطني تأسس في 1966.

وقالت الشركة الجزائرية إن المشروع سيساهم في الاستغناء عن واردات بقيمة 170 مليون دولار إضافة لخلق فرص عمل.

من المقرر أن يبدأ تنفيذ العقد الشهر المقبل، على أن تدخل المنشآت الجديدة مرحلة الإنتاج في مايو 2025.

وسوناطراك هي شركة حكومية، تعمل في توزيع الغاز الطبيعي والوقود والنفط والمنتجات البترولية الأخرى، إضافة للتصدير لأسبانيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا