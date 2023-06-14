* تم نشر القصة يوم 14 يونيو وتم إعادة نشرها يوم 15 يونيو لإضافة "لل" قبل كلمة دولار في الفقرة الخامسة



قررت سلطة الطيران المدني في مصر وقف إصدار تذاكر "سوتو" (SOTO)، وهي تذاكر تبدأ رحلتها وتنتهي خارج مصر اعتبارا من 15 يونيو الجاري، بحسب خطاب ذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "المصري اليوم" يوم الأربعاء أن سلطة الطيران أرسلته إلى شركات الطيران ووكلاء السياحة العاملة في البلد.

وأرجعت سلطة الطيران المدني قرارها، وفق وسائل الإعلام المحلية، إلى أن تلك الرحلات لها آثار سلبية على الاقتصاد المصري بالنظر إلى أن خط سيرها يبدأ وينتهي خارج مصر ولا يتضمن العبور بأي نقاط داخل البلد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتقرر فيها وقف إصدار تذاكر الطيران بنظام سوتو في مصر، إذ سبق وتم إيقافه في أكتوبر عام 2016، وأعادته وزارة الطيران في مارس 2017، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويسمح نظام سوتو لشركات السياحة ووكلاء السفر بالاستفادة من الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء، إذ أن شركات السياحة ووكلاء السفر تُحصَّل من عملائها سعر تذاكر الطيران بالعملة الأجنبية، ثم تسدد لشركات الطيران سعر التذكرة بالجنيه بسعر الصرف الرسمي، وبعدها تحول العملة الأجنبية في السوق السوداء لتستفيد من فرق العملة، بحسب تقرير سابق لصحيفة الشروق المصرية.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار حاليا نحو 31 جنيه للدولار، في حين أنه يفوق هذا المستوى في السوق السوداء، بعدما خفضت مصر عملتها المحلية أكثر من مرة في نحو عام.

وقالت سلطة الطيران المدني إن وقف إصدار تذاكر "سوتو" سيستمر حتى إشعار آخر.

وعن الأسباب الأخرى للقرار، قال مصدر بوزارة الطيران المصرية، لزاوية عربي يوم الأربعاء، إنه تم "ملاحظة وجود عمليات تلاعب في أرقام الحجوزات في هذا النظام (سوتو)، وكذلك إلغاء بعضها وسحب قيمتها من الخارج".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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