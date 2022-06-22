*تم تحديث القصة ببيان من جهاز مكافحة الإرهاب

قال جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية - والتي تقع في إقليم كردستان شمالي العراق - في بيان الأربعاء نقلته وسائل إعلام ان صاروخ من طراز كاتيوشا سقط في حقل داخل المحافظة وتابع لشركة دانا غاز الإماراتية في هجوم لم يسفر عن أضرار.

وقد نقلت رويترز عن مصدرين أمنيين في وقت سابق قولهما إن صاروخ كاتيوشا سقط على مقر شركة دانا غاز في محافظة كركوك شمالي العراق وتسبب في إصابة ثلاثة أشخاص.

تعمل دانا غاز في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، وتأسست عام 2005، وتمتلك أصول في مجالات استكشاف الغاز وإنتاجه ومعالجته ونقله في كل من الإمارات ومصر، وإقليم كردستان العراق.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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