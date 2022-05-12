

قفز صافي الدخل لشركة فيرتيغلوب الإماراتية التي تعمل في مجالي الأمونيا والأسمدة، خلال الربع الأول من العام بنسبة 318% على أساس سنوي مع زيادة الإيرادات المدفوعة بارتفاع أسعار البيع وارتفاع أسعار الأمونيا، وفقا لبيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية يوم الخميس .

وسجلت أرباح الشركة ل356.6 مليون دولار مقارنة بربح 85.2 مليون دولار في الربع الأول من 2021.

وارتفعت إيرادات فيرتيغلوب بنسبة 118% لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار مقابل 543.4 مليون دولار في الربع المقارن.



نبذة سريعة على الشركة

تأسست عام 2019، ويقع مقرها في أبوظبي، وهي حصيلة اندماج أصول تابعة لشركتي بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، و"أو سي آي" التابعة للملياردير المصري ناصف ساويرس.

وتعتبر فيرتيغلوب من أكبر مصادر الأمونيا الأسمدة النيتروجينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمتلك الشركة منشآت إنتاج في الإمارات والجزائر ومصر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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