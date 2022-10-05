يدرس رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس استثمار ما بين 200 إلى 300 مليون دولار لتأسيس 4 فنادق في مصر، بينها فندقين في منطقة الساحل الشمالي، وفقا لتصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.

وقال ساويرس إن الفنادق ستكون من فئة الـ 5 نجوم، وتضم نحو 100 غرفة لكل فندق، على أن تتوزع بين الساحل الشمالي والقاهرة ومنطقة الأهرامات.

وأضاف أنه سيركز خلال الفترة المقبلة على الاستثمار في أفريقيا بقطاعي الطاقة المتجددة ومحطات شحن السيارات الكهربائية من خلال شركته أوراسكوم للاستثمار، لافتا إلى أنه سيبدأ بالبلاد التي لديه فيها بالفعل استثمارات تعدينية من خلال مجموعة لامانشا.

وعن سبب توجهه لأفريقيا في مجال الطاقة المتجددة بدلا من مصر قال إن "الشركات اللي (التي) استثمرت في الطاقة المتجددة (في مصر) مش قادرة تبيع الطاقة بتاعتها لأن فيه طاقة زيادة".

وتابع: "هروح في البلاد اللي بشتغل فيها في مجال الذهب لأن هناك عندي علاقات على أعلى مستوى وهبتدي أن أنا هستبدل المولدات والطاقة القديمة في شركات المناجم اللي أنا فيها… وبعدين هأقدم على رخص لأن في بلاد في أفريقيا برضو معقدة وعندهم تعقيدات وبيروقراطية برضو".

وأشار إلى أنه سيبدأ ببلاد لا يوجد بها تعقيدات مثل ساحل العاج والسنغال وبوركينا فاسو، والتي تسمح للمستثمر بإنتاج الطاقة وتدخليها على الشبكة وبيعها للمستهلك وتحتاج فقط لتوقيع عقد توزيع.





(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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