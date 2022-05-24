لا تستطيع شركة أرامكو السعودية زيادة طاقتها الانتاجية بوتيرة أسرع اذ يستغرق ذلك الوقت، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن رئيس الشركة التنفيذي أمين الناصر.

وكانت أرامكو، أكبر شركة لإنتاج البترول في العالم، قد صرحت في وقت سابق عن خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا من 12 مليون بحلول عام 2027.

وقال الناصر، وفقاً لرويترز "اذا استطعنا القيام بذلك (توسعة الطاقة الانتاجية) قبل 2027 لكنا فعلنا ذلك. ونقول لواضعي السياسات إن ذلك يستغرق وقت."

وتعد السعودية من الدول القليلة في العالم التي تستطيع زيادة انتاجها نظرا لطاقتها الاحتياطية. وطالبت الدول المستهلكة للبترول دول أوبك وعلى رأسها السعودية --أكبر مصدر للبترول في العالم -- بزيادة الإنتاج لكبح زيادة أسعار البترول التي لا تزال مرتفعة. ولكن السعودية ودول مجموعة أوبك بلس التزمت بسياسة الإنتاج التي اعتمدتها منذ جائحة كوفيد.

وأشار الناصر بحسب رويترز إن العالم يمتلك أقل من 2% من الطاقة الاحتياطية وحذر مجددا من أزمة شح الإمدادات نتيجة سياسة الانتقال الى الطاقة النظيفة.

وأضاف: "ما حدث في روسيا وأوكرانيا يخفي ما كان سيحدث. كنا نمر بأزمة طاقة بسبب نقص الاستثمارات،" لافتاً الى أن آثار النقص بدأت بالظهور بعد الجائحة. كما أشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيعود للنمو مع انتهاء قيود الصين التي لن تدوم طويلا.

تنتج السعودية حاليًا 10.5 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن تزيد إنتاجها إلى 11 مليون برميل يوميا في وقت لاحق من هذا العام عندما ينتهي اتفاق أوسع بين أوبك وحلفائها ضمن مجموعة أوبك بلس من بينها روسيا، بحسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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