

تدرس شركة The Land Developers المصرية عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة، منها الحصول على أراضي على ساحل البحر الأحمر وفي القاهرة، مع هيئة المجتمعات العمرانية المصرية وجهات أخرى، تبعا لما ذكره عمر الطيبي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

"دخلنا في مفاوضات .. وتقدمنا بطلبات الى هيئة المجتمعات العمرانية،" بحسب الطيبي في حديث لزاوية عربي على هامش معرض "سيتي سكيب مصر" للعقارات الذي يقام في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر في القاهرة.

وأضاف أن الشركة تستهدف مشروع سكني سياحي جديد على ساحل البحر الأحمر، وآخر سياحي تجاري في منطقة غرب القاهرة.

والشركة من شركات العقارات العاملة في مصر ولديها عدة مشروعات.



تطورات مشاريع الشركة

وأطلقت الشركة مشروع "il Bayou" في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة السياحية في محافظة البحر الأحمر في نهاية 2022 وهو يضم شقق وفيلات فندقية، كما لديها مشروع "أرمونيا" السكني في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة والذي أطلقته في أغسطس عام 2021.

وأكد الطيبي أنه تم بيع نحو 70% من المرحلة الأولى من "il Bayou". وأضاف أنه تم بيع نسبة كبيرة لأجانب من ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، وهولندا.

"نستهدف الوصول بمحفظة أراضي تصل إلى 100 فدان، بحلول 2024 من 52 فدان في الوقت الراهن،" بحسب الطيبي.

زيادة الأسعار

وأوضح الطيبي أن ارتفاع تكلفة أسعار مواد البناء أدى إلى زيادة التكلفة بشكل كبير في الوقت الراهن، مضيفا أن الشركة تتغلب على هذا بسرعة تنفيذ المراحل التي يتم الإعلان عنها، كما تعتمد على تخزين كميات كبيرة من مواد البناء في مخازنها بالمواقع التي تعمل فيها.

وتمر مصر بأزمة تضخمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وهروب الأموال الساخنة أدت إلى رفع مستويات التضخم لما يقارب ال 40%.

"الزيادة اللي حصلت في مواد البناء من أول 2022 حتى الآن 70%،" وفقا للطيبي.

(إعداد: صفية منير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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