أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) منصتها الخاصة على عالم ميتافيرس، وقالت إنها بذلك أصبحت "أول مؤسسة حكومية محلية تطلق منصتها الافتراضية في عالم الميتافيرس"، بحسب بيان لديوا يوم الأحد نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأطلقت ديوا على منصتها الافتراضية اسم "ديوافيرس"، وتهدف إلى توفير خدماتها لمتعامليها وموظفيها وأفراد المجتمع، وفق البيان.

وقالت ديوا إنها تستخدم تقنية ميتافيرس في تنفيذ وتطوير مشاريعها الحالية والمستقبلية بما يسهم في تطوير الأعمال، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاج، وتقليل التكاليف.

وميتافيرس هو عالم افتراضي مشترك أطلقته شركة "ميتا" -بعدما غيرت اسمها من فيسبوك إلى ميتا- ويمكن للأشخاص الوصول إليه عبر الإنترنت.

وتأسست ديوا عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي، وهي المقدم الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وتعمل على توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين بالإمارة.

وفي أبريل 2022، طُرحت 18% من أسهم ديوا المملوكة لحكومة دبي في بورصة دبي في صفقة بلغت 22.3 مليار درهم، وصفت بأنها من أكبر الصفقات في منطقة الخليج.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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