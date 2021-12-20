قالت حكومة دبي، يوم الاثنين، إنها اعتمدت مركز دبي التجاري العالمي كمنطقة متكاملة تدعم التنظيم والرقابة على الأصول الافتراضية والمشفرة ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية ومشغليها في الإمارة.

وسيعمل مركز دبي التجاري العالمي مع القطاع الخاص على بناء منظومة تشريعية ورقابية للأصول الرقمية، ووضع المعايير الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، بحسب البيان.

وقالت الحكومة إن هذا الإطار التشريعي يشمل الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) وغيرها من المنتجات المستقبلية في هذا القطاع.

فما الهدف ولماذا الآن؟

قالت حكومة دبي إنها تهدف من هذه الخطوة إلى بناء منظومة حوكمة وبيئة أعمال آمنة للشركات والأفراد والمستثمرين في مجال الأصول الافتراضية والمشفرة بالتعاون مع السلطات في دبي.

قال الحسن علي بكر، كبير محللي الاقتصاد في شركة "إيفست"، وهي شركة استثمار تأسست في المملكة المتحدة، في اتصال هاتفي مع زاوية عربي، إن "دبي من أوائل الدول بالعالم، التي تبنت العملات المشفرة، ووضعت بعض المعايير لاستخدامها، وهناك عدد كبير من بورصات العملات المشفرة موجودة في دبي وشركات أخرى تقدمت بطلبات للترخيص بهذا الأمر".

وأضاف أن "دبي مؤهلة لتكون مركز لأسواق الأصول والعملات المشفرة في الشرق الأوسط، حيث تتمتع بنيتها المالية بتطور كبير، ولديها عدد كبير من الشركات التي بدأت بالفعل العمل بتقنيات البلوكتشين".

وأشار إلى أن "تنظيم عمل بورصات الأصول المشفرة، له أهمية كبيرة في حماية المستثمرين من التعرض لعمليات النصب أو الاحتيال، عبر رقابة السلطات على هذه البورصات".

وقال بكر إن هذه الخطوة من حكومة دبي تأتي ضمن خططها لتعزيز أسواقها المالية وجذب الشركات الأجنبية.

وكانت تقارير صحفية نشرت قبل أيام أن "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، تتجه لتأسيس مقر رئيسي لها في دبي.

وقالت حكومة دبي في بيانها إن تنظيم الأصول المشفرة يأتي: "ضمن التوجهات الاقتصادية الجديدة لحكومة دبي في خلق قطاعات اقتصادية مستقبلية.. وتبني التوجهات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية واجتذاب المواهب وأصحاب التخصصات الواعدة".

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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