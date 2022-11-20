أبرمت شركة "دار الأركان العالمية"، التابعة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية، اتفاقية مع منظمة ترامب وهي شركة التطوير العقاري المملوكة لعائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لتطوير فلل ترامب السكنية وفندق وملعب للجولف ضمن مشروع "عايدة" العقاري المُقام في عُمان، بحسب إفصاح منشور يوم الأحد على البورصة السعودية (تداول).

وكانت شركة دار الأركان العالمية أعلنت في مارس الماضي توقيع اتفاقية مشروع "عايدة" المشترك في عُمان مع الشركة العمانية للتنمیة والسیاحة "عمران"، وهي الذراع التنفيذي لتطوير السياحة في سلطنة عُمان.

ماذا نعرف عن مشروع عايدة؟

(وفق البيان)

القيمة المتوقعة للمشروع تبلغ 4 مليار دولار وسيتم تطويره على مدى 10 سنوات.

مساحته تصل إلى 3.5 مليون متر ويقع في منطقة يتي بالعاصمة العُمانية مسقط.

حجم الاستثمارات المشتركة في المشروع تصل إلى 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار).

قالت شركة دار الأركان للتطوير العقاري إن التأثير المالي لإيرادات هذا المشروع من المتوقع أن يكون في عام 2027، وفق إفصاح للشركة في مارس الماضي.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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