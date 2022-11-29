أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات يوم الثلاثاء عن الانتهاء من تسديد كافة أقساط القروض التي أبرمتها عام 2008 بقيمة (22. مليار ريال ( 6 مليار دولار).

ووقعت كيان على القروض التي امتدت لـ 15 عام مع مجموعة من البنوك والمؤسسات المصرفية لتمويل بناء مجمعها في مدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية.

وقالت الشركة في بيان لموقع بورصة تداول إنها سددت 644 مليون دولار وهي الدفعة الأخيرة من القروض.

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة في 2007، وأدرجت في البورصة السعودية في ذات العام، ويعد مجمع شركة كيان من أكبر المجمعات في العالم، بحسب تعريف الشركة.

وتمتلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 35% من كيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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