تراجعت أرباح المجموعة المالية هيرميس، أحد أكبر بيوت الاستثمار المصرية، خلال الربع الثالث من العام الحالي لتنخفض إلى 337.3 مليون جنيه (13.8 مليون دولار) مقابل 356 مليون جنيه خلال الربع نفسه من العام الماضي، بحسب إفصاح من المجموعة للبورصة المصرية الأربعاء.

وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة (الاضمحلال) لدى المجموعة، وهي مبالغ تجنبها الشركات من أرباحها لمواجهة انخفاض تقييم أصولها، إلى 174.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام مقابل 11.4 مليون جنيه، فيما ارتفعت المخصصات خلال أول 9 أشهر من العام إلى 344.5 مليون جنيه مقابل 59.2 مليون جنيه.

كذلك ارتفعت المصروفات العامة والإدارية بشكل ملحوظ إلى 1.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث مقابل 740.6 مليون جنيه، وخلال الشهور التسعة الأولى من 2022، زادت المصروفات إلى 3.8 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار.

وقالت المجموعة إن المصروفات التشغيلية ارتفعت 108% بسبب تجميع نتائج بنك الاستثمار العربي، وارتفاع المصروفات بسبب نمو النشاط، وكذلك انخفاض قيمة العملة.

جاء تراجع صافي الربح رغم نمو إيرادات المجموعة 91.7% إلى 2.3 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الربع نفسه من العام الماضي، ما أرجعته المجموعة للأداء القوي وتجميع نتائج بنك الاستثمار العربي - وهو بنك مصري - الذي استحوذت المجموعة على حصة أغلبية فيه في نوفمبر 2021.



وخلال الشهور التسعة الأولى من العام، تراجع صافي ربح المجموعة، إلى 1.03 مليار جنيه مقابل 1.05 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2021، فيما سجلت الإيرادات 6.3 مليار جنيه مقابل 4.03 مليار جنيه بنمو 56.3%.



وكانت المجموعة المالية هيرميس هدف للاستحواذ من قبل مجموعة بنك أبوظبي الأول الإماراتية، لكنها سحبت العرض في 14 أبريل الماضي، بسبب الاضطرابات في الأسواق المالية.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا