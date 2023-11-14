ارتفعت صافي أرباح شركة أدنوك للحفر، بنحو 36% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، لتسجل 944 مليون درهم (257 مليون دولار) مقابل 694 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي، وفق بيان لسوق أبوظبي يوم الثلاثاء.

وتعمل أدنوك للحفر وهي إحدى شركات مجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في حفر آبار النفط والغاز في الإمارات وهي مدرجة في بورصة أبوظبي. وتمتلك 134 حفارة.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 16% على أساس سنوي خلال الربع الثالث لتصل إلى 2.85 مليار درهم (776 مليون دولار) بدعم ارتفاع إيرادات خدمات حقول النفط بـ 41% على أساس سنوي لتسجل 533 مليون درهم، وارتفاع إيرادات خدمات الحفر البحرية بنسبة 39%.

أما خلال التسعة أشهر الأولى من العام، فارتفعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 24% إلى 2.58 مليار درهم، والإيرادات بنسبة 14% لتسجل 8.08 مليار درهم.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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