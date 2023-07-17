تخطط "نيوم" السعودية، الشركة التي تطور مشروع ضخم يطل على البحر الأحمر، للحصول على قرض بقيمة 10 مليار ريال ( 2.7 مليار دولار)، وفق ما أوردته وكالة "بلومبرغ" يوم الاثنين عن مصادر لم تسمها.

يندرج المشروع، الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ضمن مساعي السعودية، وهي إحدى أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات في القطاعات الجديدة.

وتجري "نيوم" محادثات مع مجموعة من المقرضين المحليين في الغالب لتمويل المراحل المبكرة من المشروع الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار.

وما زال الغموض يلف بعض جوانب مشروع المدينة بعد مرور أكثر من 5 سنوات من الإعلان عنها والتي من المقرر أن يتجاوز حجمها 26.000 كيلومتر مربع.

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وفي يوليو الماضي، قال بن سلمان، وهو رئيس مجلس إدارة نيوم، إنه في الغالب سيتم طرح مشروع نيوم، للاكتتاب العام في 2024. وسيتم تخصيص صندوق استثماري للمشروع بقيمة 300 مليار ريال (نحو 80 مليار دولار)، وقد تصل قيمته إلى 400 مليار ريال.

ويضم مشروع "نيوم" مشاريع فرعية أخرى من بينها "ذا لاين" نموذج بديل عن المدن التقليدية والذي من المتوقع أن يشمل ناطحتي سحاب عملاقتين ومن المخطط أن يعيش داخل "ذا لاين" مليون ونصف شخص في 2030، على أن يصل عدد قاطنيها إلى 9 مليون مع حلول عام 2045.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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