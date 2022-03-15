ارتفعت أرباح شركة ألفا ظبي القابضة، خلال العام الماضي إلى 5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار) مقابل 218 مليون درهم (59.4 مليون دولار) في 2020، وفقا لبيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، يوم الثلاثاء.



وقالت الشركة، إنها حققت قفزة 400% في الإيرادات خلال العام إلى 18.8 مليار درهم ( 5.1 مليار دولار) مقابل 3.8 مليار درهم (مليار دولار) في 2020.



ووصل حجم أصول الشركة في 2021 إلى 47.3 مليار درهم ( 12.9 مليار دولار) وفقا للبيان.

وتأسست شركة ألفا ظبي القابضة عام 2008، وتعمل في 5 قطاعات رئيسية هي: الصناعات، الرعاية الصحية، الاستثمار، البناء، والضيافة.



وتضم محفظة ألفا ظبي، 25 شركة تابعة، يعمل بها 40 ألف موظف.



ولدى الشركة مجموعة من الفنادق من بينها "سانت ريجيس السعديات" في أبوظبي. كما أنها تشارك في مشروع لإنتاج السكر في مصر.

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(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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