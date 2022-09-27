

أمرت محكمة إسبانية، يوم الثلاثاء، بمحاكمة نجمة الموسيقى الكولومبية شاكيرا بتهمة الاحتيال الضريبي، لكن لم تحدد موعد للمحاكمة.

وتتهم النيابة العامة المغنية بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو عن سنوات 2012 و2013 و2014.

وتقول النيابة، إن شاكيرا كانت تعيش في إسبانيا منذ 2011 حين أعلنت ارتباطها بلاعب نادي برشلونة بيكيه - التي انتهت في يونيو 2022 - لكن ظل مقرها الضريبي في جزر باهاماس المصنفة ملاذا ضريبيا، حتى سنة 2015، بحسب فرانس 24.



وقال ممثلو الادعاء الإسبان في يوليو إنهم سيطلبون عقوبة بالسجن لأكثر من 8 سنوات ضد شاكيرا، بعد أن رفضت صفقة الإقرار بالذنب بشأن اتهامات بالتهرب الضريبي.



ووفقا لفرانس 24، رفضت شاكيرا اتفاق مع النيابة، وقال محاموها في بيان إنها "واثقة تماما ببراءتها" وأنها واثقة من أن القضاء سيثبت أنها على حق".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا